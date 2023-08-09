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العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الأزمة الأوكرانية

العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الأزمة الأوكرانية
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، موقف العراق المحايد من الحرب الروسية- الأوكرانية.

العالم - العراق

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان أن حسين جدد، اليوم، موقف العراق المحايد الذي تبناه من الحرب الروسية- الأوكرانية، كونه ينسجم مع أحكام الدستور العراقي في عدم الوقوف مع جهة ضد أخرى، وذلك خلال اجتماع عقده مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانيَّة يوليا سفيريدينكو عبر تقنية الفيديو".

وأكد حسين، بحسب البيان، أن" موقف العراق يدعو إلى احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى إنهاء الحرب، وتشجيع كل جهود الوساطة في هذا الإطار وصولاً إلى حل يهدف إلى التهدئة وضبط النفس وإيقاف إطلاق النار وبما يكفل عودة الاستقرار وإنهاء الازمة".

وتابع الصحاف، أن" الجانبين ناقشا عدداً من المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وعددا من القضايا في الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها التعاون الاقتصادي، واللجنة المشتركة بين البلدين، ومجموعة الاتصال العربيَّة بشأن الازمة الروسية- الأوكرانية، والحوار والسلام، وموضوع إزالة الألغام".

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العراق يجدد التأكيد على موقفه المحايد من الأزمة الأوكرانية

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