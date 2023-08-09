لهذا السبب.. "إسرائيل" تقدم تسهيلات للسلطة الفلسطينية

العالم – خاص بالعالم

جملةٌ من التسهيلاتِ تنوي حكومةُ الاحتلالِ الاسرائيلي تقديمَها الى السلطةِ الفلسطينيةِ حسبَ ما كشف موقعُ صحيفةِ يديعوت احرونوت الاسرائيلية تشملُ مختلفَ المجالاتِ الاقتصاديةِ بما فيها تقليصُ إغلاقِ الحواجزِ 'بقدرِ المستطاعِ'، وإتاحةُ دخولِ وخروجِ شاحناتٍ محمّلةٍ بالبضائعِ من الاراضي المحتلة إلى مناطقِ السلطةِ الفلسطينيةِ وبالعكس، و'تعزيزُ علاقاتِ الأعمالِ بينَ المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين وكذلك دخولُ أكثرَ من مائةٍ وخمسين ألفَ عاملٍ فلسطيني يومياً من الضفةِ الغربية إلى الأراضي المحتلة، وفقاً للموقع.

كما تدرس دولةُ الاحتلالِ أيضاً خطواتٍ أخرى، من ضمنِها تطويرُ حقلِ الغازِ مارين قبالةَ شواطئِ غزة بالتعاونِ مع مصرَ، ومساواةُ الأرباحِ التي تتلقاها السلطةُ الفلسطينيةُ من رسومِ عبورِ الفلسطينيين من معبرِ 'الكرامة' مع الأردن بتلكَ التي تحصل عليها سلطاتُ الاحتلالِ، حيثُ تكونُ مناصفةً بين الطرفين.

ويأتي كلُ ذلك، بحسبِ الموقع، 'من أجلِ مساعدةِ السلطةِ الفلسطينيةِ لتجاوزِ أزمةِ الميزانيةِ التي تمر بها في السنواتِ الأخيرة .

في المقابلِ يرى متابعونَ للشأنِ الفلسطيني اَنّ هذه التسهيلاتِ مجردُ حبرٍ على ورقٍ يتكررُ الحديثُ عنها من فترةٍ إلى أخرى دونَ تنفيذٍ فعلي، كما يرى المراقبونَ أنّ 'التسهيلاتِ' التي تتحدثُ عنها دولةُ الاحتلالِ الإسرائيلي لا تتعدّى كونَها شعاراتٍ مكررةً، تريدُ بها حثَ السلطةِ الفلسطينيةِ على المزيدِ من التحركِ لمواجهةِ المقاومةِ المتناميةِ في الضفةِ الغربية خاصةً في ظلِ الظروفِ الحرجةِ التي تمر بها حكومةُ اليمينِ المتطرفِ و حالةِ الانقسامِ السياسي غيرِ المسبوقِ التي يعيشُها الاحتلالُ في الداخلِ المحتلِ على خلفيةِ التعديلاتِ القضائية و التحذيراتِ التي أطلقها اكثرُ من مسؤولٍ اسرائيلي اخرُهم رئيسُ الموسادِ السابق تامر باردو من اَنّ الازمةَ الداخليةَ في الكيانِ الاسرائيلي قد تسرعُ من انهيارِ الكيانِ و تقربُه من الزوال.

التفاصيل في سياق التقرير المرفق..