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تركية الصنع.. الجيش التركي يختبر منظومة جديدة للدفاع الجوي

تركية الصنع.. الجيش التركي يختبر منظومة جديدة للدفاع الجوي
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش التركي سيجري في البحر الأسود اختبارا لمنظومة Siper الصاروخية للدفاع الجوي تركية الصنع.

العالم-تركيا

وذكرت صحيفة Turkiye أن التجارب ستجري في المنطقة الممتدة بين ولاية أدرنة في شمال غربي تركيا وولاية غيرسون بشمال شرقي البلاد.

ومن المقرر إطلاق الصواريخ من الغرب باتجاه غيرسون، حيث من التوقع أن يصيب الصاروخ أهدافه.

وأعلنت السلطات التركية جزءا من مياه تركيا الإقليمية بطول 850 كلم منطقة مغلقة أمام الطيران.

وقد تجري التجارب هذا الأسبوع.

ويذكر أن منظومة Siper الصاروخية بعيدة المدى مخصصة لإصابة شتى أنواع الأهداف الجوية، حيث بدأ تصميمها في تركيا منذ عام 2018، فيما جرت التجارب الأولى لها في ديسمبر 2022، وأثبتت قدرتها على اكتشاف ومتابعة وإصابة الأهداف التي تتحرك بسرعة عالية، بما فيها الصواريخ المجنحة والطائرات المقاتلة على بعد أكثر من 100 كلم.

ومن المخطط تطوير المنظومة حتى تكون قادرة على إسقاط صواريخ باليستية، فيما يعتزم الجيش وضعها حيز المناوبة القتالية في العام الجاري.

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