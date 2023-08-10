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الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية

الداخلية الايرانية: لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل الأولي للانتخابات البرلمانية
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي : إن مهلة السبعة أيام للتسجيل الأولي لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي لن تمدد.

العالم - ايران

وفي تقرير لوكالة أنباء فارس من مدينة همدان ، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي ، لدى وصوله همدان صباح اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الانتخابات: إن 17 ألف متقدم لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي قد أنجزوا بشكل كامل عملية التسجيل الأولي.

وقال إنه لن يتم تمديد مهلة الأسبوع للتسجيل الأولي في الانتخابات ، وطالب المرشحين بالاهتمام بهذا الأمر.

واضاف وزير الداخلية: خلال رحلة اليوم إلى مدينة همدان ، سنطلع على مستوى تنفيذ المشاريع العمرانية والمنشآت الصناعية وغير الصناعية بالمحافظة.

وتابع الوزير وحيدي: سنناقش في اجتماع مع مديري المحافظة القضايا التي تخص المحافظة وحل المشاكل الموجودة.

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