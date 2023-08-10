أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 10 آغسطس 2023

خراسان ..

نجاح ايران في تحقيق قفزة نوعية بمجال تقنيات صناعة صواريخ كروز أسرع من الصوت

كيهان ..

جنرالات بالجيش الصهيوني يكشفون عن عدم قدرة الكيان على خوض حرب كبرى بالمنطقة

ابرار..

الرئيس السوري .. هدف أردوغان من محاولات عقد قمة ثنائية إضفاء شرعية على الإحتلال التركي

ارمان ملي ..

المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب أفريقيا "ايكواس" تفرض عقوبات على النيجر وتلوح بالخيار العسكري

جوان ..

روسيا تبدي معارضتها لأية مخططات من قبل ايكواس والغرب للتدخل عسكريا في النيجر

جمهوري اسلامي ..

وزير خارجية الإمارات يلتقي برئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق يائير لابيد

سياست روز ..

تحركات ومحاولات صهيونية متشبثة لتعكير أجواء العلاقات بين السعودية وايران

قدس..

الحرب الداخلية في السودان تؤدي لنزوح وتشريد نحو أربعة ملايين شخص حتى الآن

مردم سالاري ..

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يواجه موقفا داخليا صعبا مع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد

شرق ..

وزير الدفاع الروسي يتهم القوى الغربية بشن حرب بالنيابة على روسيا في الأراضي الأوكرانية

اطلاعات ..

أنباء عن شن القوات الفرنسية هجوما على معسكر ضخم للجيش في جمهورية النيجر

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخمیس

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( جيش الكيان الصهيوني في مسار الإنهيار)..تتسع دائرة المخاوف في فلسطين المحتلة من احتمال زيادة التصدعات والشروخ في المؤسسة العسكرية بالكيان مع استمرار وتيرة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وانضمام المزيد من العسكريين بينهم ضباط وطيارون وحتى جنرالاتٌ للمعارضة, وتزايدِ حالات التمرد على الاوامر في صفوف الجيش .

رئيس الكيان الصهيوني كرر تحذيراته من خطر إنهيار الكيان مع تفاقم الصراعات الداخلية مشيرا لحدوث تصدعات خطيرة في الجيش.

وجاءت تحذيراتٌ اطلقها امس الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك بشأن ضعفِ جيش الكيان لتَضَعَ النقاطَ فوق الحروف للمخاوف الداخلية من احتمالِ انهيارِ الجيش , فهذا الجنرال قالها بصراحة إن الجيش "الاسرائيلي" غيرُ قادر اصلا على خوض حربٍ بعدة جبهات ولا حربٍ اقليميةٍ كبرى ، ويقف عمليا على حافة التفكك.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الأسد يرفض الإلتقاء بأردوغان )..

الرئيسُ السوري بشار الاسد وضع نهاية للتكهنات الخاصة التي تتحدث عن امكانية عقد قمة سورية تركية , وهي تكهناتٌ تستند إلى خلفياتِ اِبداءِ الرئيس التركي رغبتَه بالالتقاء بنظيره السوري وتطبيع العلاقات مع دمشق .

الرئيس بشار الأسد صرح مؤخرا بأن رغبة أردوغان بالإلتقاء به محاولة لإضفاء شرعية على الإحتلال التركي لأراض سورية.

وبالطبع سبق ان اكدت دمشق أن تطبيع العلاقات مع تركيا وعقدَ قمةٍ سورية تركية امر مرهون بخروج القوات التركية من الاراضي السورية اولا وبوقفِ الدعم التركي للجماعات والتنظيمات المسلحة المناهضة للشرعية بسوريا , وبذلك اكد الرئيس السوري موقفَ دمشق الثابت ازاء موضوع تطبيع العلاقات مع انقرة مُلقيا بالكرة في الملعب التركي.

ارمان ملي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في الخليج الفارسي ) كتبت صحيفة ارمان ملي ..نشرت الولايات المتحدة مؤخرا المزيد من القوات في منطقة الخليج الفارسي بينها قطعٌ بحرية وطائراتٌ مقاتلة ووحداتُ مشاةٍ بحرية "مارينز" في استعراضٍ بائس للعضلات يُشكل تصعيدا للاجواء .

إن إرسال أمريكا المزيد من القوات للخليج الفارسي يعرض أمن وإستقرار المنطقة للخطر، فوقوع أي إحتكاك قد يشعل نيران حرب.

وبالطبع تطرح واشنطن نفس الذريعة المفبركة المعهودة لتبرير تعزيز تواجدها العسكري بالمنطقة وهي ذريعةٌ ترتبط بالترويج لسيناريو الترويع من ايران وذلك لتحقيق عدة اهداف ابرزُها عرقلة مسار وجهود توطيد العلاقات بين ايران وجيرانها من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي عبر ايجاد اجواء تصعيدٍ اقليمي , وكذلك لدفع هذه البلدان للحد من اطار تعاملها الاقتصادي والتجاري مع الصين وروسيا عبر افتعال مخاوفَ اقليمية تخدم عودة النفوذ الامريكي .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن تحول ايران لقوة دولية كبرى في مجال صناعة الطائرات من دون طيار , وكتبت في مقالها ( قوة عظمى بمجال المسيرات المنخفضة الكلفة )..ايران طورت نظرياتها الدفاعية انطلاقا من ظروفها الخاصة التي تواجهها منذ انتصار الثورة الاسلامية في ظل استمرار الضغوط واجراءات الحظر التسليحي وكذلك الحظر بمفهومه الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي ايضا.

ايران حققت نجاحات كبيرة في مجال الصناعات العسكرية تمثلت بتصنيع دبابات ونظم مدفعية ونظم صاروخية متعددة وصناعة الطائرات المسيرة.

ان تطور التقنيات الايرانية اوجد امكانية تصنيع طائرات مسيرة من دون طيار في تطور يقلب موازين ومعادلات القوة .. وتتميز المسيرات الايرانية بقدراتها الكبيرة وبانخفاض تكاليفها , وبالطبع تصنع ايران مسيرات من طرازات مختلفة لاستخدامات مختلفة .. فالى جانب المسيرات الحربية هناك مسيرات تُستخدم في قطاعات الزراعة والمسح الجغرافي ولمراقبة السدود والغابات والحدود والى اخر قائمة الاستخدامات الاقتصادية والمدنية . لكل ذلك تنهال طلبات دولية لشراء المسيرات الايرانية من بلدان افريقية واسيوية بينها طاجكستان و صربيا وبوليفيا وفنزويلا .

سياست روز ..

في مقالها ( أيام فرنسا السوداء في العالم ) كتبت صحيفة سياسة روز..

النفوذ الفرنسي ينحسر بشكل متسارع في القارة الافريقية وهو نفوذ يستمد جذوره في الواقع من حقبة الاستعمار الفرنسي بافريقيا , ففرنسا خرجت من الباب بافريقيا مع انتهاء الحقبة الاستعمارية لتعود من الشباك للقارة في البلدان الافريقية التي كانت جزءا من مستعمراتها ولكن يبدو ان الامور في طريقها للتغيير..

إن الإنقلاب العسكري بالنيجر جاء بمسار ينهي حقبة النفوذ الفرنسي , حيث بدأت بسحب قواتها من النيجر بمشاهد سخرية و إذلال.

وسبق ذلك وقوعُ انقلابات في مالي وبوركينافاسو ايضا ومجيئُ حكومات ثورية وخروجُ القوات الفرنسية , ان مثل هذه التطورات تعني إنهاءَ اية امتيازات تجارية واقتصادية خاصة لفرنسا في مثل هذه البلدان , ويعني ان احتمال وقوع احداث مماثلة في بلدان افريقية اخرى كانت جزءا من المستعمرات الفرنسية بات مطروحا جدا.