لبنان.. رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب توقيف رياض سلامة

العالم-لبنان

وتقدمت القاضية إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بمداعاة الدولة عن أعمال قضاتها بوجه قاضي التحقيق الأول بالانابة شربل أبو سمرا ما استدعى توقف الجلسة وكل أعمال التحقيق في ملف سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك".

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس على سلامة ونجله نادي سلامة، وشقيقه رجاء، ومساعدته ماريان الحويك، والأوكرانية آنا كوساكوفا التي أنجب سلامة ابنة منها. وجميعهم متهمون بالمشاركة والاستفادة من مخطط الاختلاس والفساد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "تصرفات سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان"، مضيفة أن عملها تم بالتنسيق مع بريطانيا وكندا.

يذكر أن سلامة غادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.

ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.