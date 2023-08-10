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قائد امني : القبض على عنصر داعشي في محافظة سيستان وبلوجستان

قائد امني : القبض على عنصر داعشي في محافظة سيستان وبلوجستان
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوجستان الايرانية، العميد دوست علي جليليان الیوم الخمیس، الكشف عن تحركات عنصر تابع لتنظيم داعش الارهابي في مدينة سراوان و القاء القبض علیه.

العالم-ايران

واوضح "العميد جليليان" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الخميس، انه بعد تنفيذ عمليات استخبارية معقدة، اتضح بأن أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي يتواجد في إحدى المناطق بمدينة سراوان الحدودية.

واضاف : لقد وضعت خطة رصد مستمرة لتحركات هذا العنصر، وعليه فقد تم تحديد مكان اختبائه وثم القبض عليه من خلال عملية استشراف امني منسقة بمشاركة قوات المخابرات التابعة لقيادة قوى الامن الداخلي والامن العامة.

وتابع هذا القائد الامني الايراني : لقد اتضح خلال التحقيقات الاولية أن هذا العنصر يحمل الجنسية الإيرانية وكان يروج لتنظيم داعش الإرهابي في اطار خطة محددة داخل المنطقة.

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