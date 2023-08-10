أحداث النيجر.. ومخاوف الغرب من الرياح المضادة لنفوذه في أفريقيا

العالم - بانوراما

وأعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن من الضروري إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في السعي لإعادة الحكم الدستوري في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته في شهر يوليو/تموز.

وتستضیف هذه الحلقة من العاصمة الكينية نيروبي الباحث والخبير في الشؤون الافريقية حسن إسحاق إحمد... وتحاوره هذه الأسئلة:

ـ كيف قرات بيان قمة دول غرب افريقيا فيما يخص انقلاب النيجر ..الا تعتقد ان هذه الدول خففت لهجتها قليلا بعدما كانت قد انذرت سابقا بانها ستتدخل عسكريا؟

ـ اللجوء الى الخيار الدبلوماسي هل يقنع الانقلابيون في النيجر بالتخلي عن خطوتهم خاصة وانهم رفضوا حتى الان هذا الخيار وهم ماضون في خططهم لادارة البلاد وقد شكلوا حكومة لذلك؟

ـ هل ستلجأ ايكواس اخيرا الى القوة التي وضعته كملاذ اخير ام ان لديها خيارات اخرى..ام انها ستتخلى اخيرا عن هذا الملف وتلقيه في ملعب الامم المتحدة مثلا؟

ـ الغرب وفرنسا تحديدا هل باتت عاجزة عن فعل شيئ ام انها تتحين الفرص لتوجيه ضربة الى النيجر واعادة الحكم السابق الى نيامي؟

ـ تشكيل الحكومة رغم كل الضغوط التي تمارس على الانقلابيين..ماهي دلالات ذلك وهل تستطيع ان تقود البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية مع وجود عقوبات وضغوط مختلفة؟

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