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شاهد: تونسي يحول الخردة لأعمال فنية رغم الأمية ومصاعب الحياة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

من الخردة وبقايا المصانع والمهملات الصناعية ومشتقات الحديد ومن تجربته في العمل بالحدادة التي بدأها في سن مبكرة تمكن هذا الشاب التونسي أن يصبح نحاتا ويقدم أعمالا فنية مبتكرة ومجسمات تحكي قصصه وتأملاته بأشكال مختلفة.

العالم - خاص بالعالم

وفي ورشته بمنطقة رواد في العاصمة تونس ترافق زهير مطرقته وباقي معدات العمل ليرسم بها عالمه الخاص الذي يجسده بلمساته الفنية ويشكله بأنامله رغم أميته وظروف الحياة الشاقة التي مرت عليه.

فبعد انقطاعه عن التعليم لظروف عائلية تعلم زهير ومن سن الثامنة أساليب وتفاصيل التعامل مع الحديد كاللحام والقص.

وكانت أولى انجازاته وأكبرها بالنسبة له صنع غرفة جلوس لعائلته التي كانت بحاجة إليها ليكتشف موهبته في سن الرابعة عشرة حينما أعجبته آلة تصوير ولم يقدر على توفير ثمنها فصنعها من الخردة.

وحوّل زهير حرفته لتصبح مصدر دخله ومورد رزقه آملا أن تخرج أعماله الفنية إلى جمهور الفن خارج تونس.وأن تتحول حكاياته إلى أعمال فنية معتبرا أن الإصرار هو مفتاح النجاح الذي تغلب به على أشكال التنمر والتمييز وأن الحلم لن يكون مستحيلا بالمثابرة والعزيمة رغم الصعوبات وقسوة المجتمع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. شاهد: تونسي يحول الخردة لأعمال فنية رغم الأمية ومصاعب الحياة

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