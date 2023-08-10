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سيناتورة أمريكية تعارض إرسال أي مساعدات جديدة لأوكرانيا

سيناتورة أمريكية تعارض إرسال أي مساعدات جديدة لأوكرانيا
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، أن واشنطن لا تستطيع تحمل تخصيص المزيد من المليارات لأوكرانيا، وعليها بدلا من ذلك التركيز على حل مشاكل الولايات المتحدة.

العالم-الامريكيتان

وقالت تايلور غرين على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لا، في حين أن المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود بالكاد يستطيعون دفع إيجاراتهم بسبب التضخم المرتفع، ومع ديون تبلغ 32 تريليون دولار ومعظم السكان بلا مأوى على الإطلاق، وبينما يموت أكثر من 300 أمريكي كل يوم بسبب سياسات بايدن البائسة، لا يمكننا تحمل إرسال 40 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا".

وجاء هذا التصريح ردا على طلب بايدن من الكونغرس مبلغا إضافيا قدره 13 مليار دولار من الميزانية الفيدرالية للمساعدة العسكرية لكييف، بالإضافة إلى 8.5 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية والأمنية لأوكرانيا ودول أخرى.

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سيناتورة أمريكية تعارض إرسال أي مساعدات جديدة لأوكرانيا

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