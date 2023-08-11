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الحرس الثوري نفذ أكثر من 1/5 مليون مشروع في نطاق مكافحة الحرمان

الحرس الثوري نفذ أكثر من 1/5 مليون مشروع في نطاق مكافحة الحرمان
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن أمين مقر مكافحة الحرمان في الحرس الثوري الاسلامي العميد "ضياء الدين حزني" ان الحرس الثوري نفذ حتى الان مليون و677 الف مشروع تنموي في نطاق مكافحة الحرمان بأنحاء ايران.

العالم- ايران

وقال العميد حزني في كلمة القاها في مراسم اهداء ألف جهاز مكيف هواء للأسر متدنية الدخل في محافظة هرمزكان (جنوب) اليوم الجمعة، ان 177 الف من هذه المشاريع كانت مشاريع اعمارية صغيرة وذات المردود السريع ونفذت للسكان المحليين في المناطق المحرومة.

واضاف "ان مليون ونصف المليون الأخرى من هذه المشاريع التي نفذت لمكافحة الحرمان كانت مشاريع غير اعمارية ونفذت بامر من سماحة قائد الثورة الاسلامية على يد الحرس الثوري في انحاء البلاد".

واوضح العميد حزني ان هذه المشاريع شملت تطوير البنى التحتية للمياه والطرق والغاز والصرف الصحي في المدن والارياف وبناء المنازل للمحرومين، وبناء مستوصفات وحسينيات ومساجد ومزارات للشهداء، وتجهيز العرسان ، والمساعدات الانسانية، وتوفير معدات رياضية وتعليمية للمدارس، وتجهيز ورش انتاجية، وبناء معامل للصناعات التكميلية، وانشاء مزارع لتربية الاسماك، وهي من المشاريع غير الاعمارية التي نفذت.

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الحرس الثوري نفذ أكثر من 1/5 مليون مشروع في نطاق مكافحة الحرمان