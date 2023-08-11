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بعد اختطافهم قبل 18 شهرا..

الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن

الأمم المتحدة تعلن إطلاق سراح 5 من موظفيها في اليمن
الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن خمسة من موظفيها الذين اختطفوا في اليمن قبل 18 شهرا، يتنعمون بالحرية بعد إطلاق سراحهم، من دون الكشف عن هوية الخاطفين.

العالم اليمن

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، قال فيه إن "جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن جميع الزملاء الخمسة يتمتعون بصحة جيدة".

وأضاف أن الرجال الخمسة يعملون في إدارة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة.

وفي فبراير 2022، اختطف مسلحون يشتبه في كونهم من تنظيم القاعدة خمسة من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين جنوبي اليمن، حسبما قال مسؤولون يمنيون للأسوشيتدبرس في ذلك الوقت.

وكان ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، قال بعد اختطافهم إن موظفي الأمم المتحدة الخمسة "أخذوا تحت تهديد السلاح" ومن غير الواضح من هي الجهة المسؤولة عن ذلك، ووفقا للأمم المتحدة، اختطِف الموظفون الخمسة في محافظة أبين أثناء قيامهم بمهمة رسمية.

وتتكرر عمليات الاختطاف في اليمن، حيث يحتجز رجال قبائل مسلحون ومتشددون رهائن لمبادلة سجناء أو للحصول على فدية.

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