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خبير سياسي إيراني: تم الإتفاق على نقل الأموال الإيرانية المجمدة الى بنوك في قطر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد د.هادي محمدي الخبير في الشؤون الاستراتيجية انه تم الاتفاق على نقل الاموال الايرانية المجمدة الى بنوك في قطر، منوها أن الافراج عن أموال ايران تم بعد جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي.

العالم - خاص بالعالم

ولفت محمدي الى ان هنالك توافق ايراني امريكي على الافراج عن السجناء الايرانيين الذين تم اعتقالهم في امريكا بتهم وهمية في موضوع العقوبات، وفي المقابل الافراج عن الجواسيس الامريكيين في ايران ويتم الافراج عن هؤلاء السجناء بعد ان تكون قد اكتمل انتقال الاموال الايرانية الى بنك متفق عليه في قطر.

وكان قد اعلن محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين، انه تم الإفراج عن جميع الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وستستخدم هذه الموارد لشراء سلع غير خاضعة للحظر.

وقال فرزين على صفحته في الفضاء الافتراضي: تم الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وستستخدم هذه الاموال في شكل مدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر.

واضاف: تهانينا لفريق دبلوماسية العملة الاجنبية على الإفراج بنجاح عن الارصدة المجمدة، مما لا شك فيه أن ما تم الحصول عليه يتجاوز التحليلات الراهنة وبالطبع هذه العملية ستستمر.

وفقًا لذلك ، سيتم إيداع جميع هذه الارصدة باليورو قريبًا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر، ستخضع بقية هذه الاموال، في حالة الإيداع ، لتلقي فوائد مصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن موارد الارصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبًا ، وأن أخبارها ونتائجها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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