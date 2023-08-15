شهيدان برصاص الإحتلال بمخيم عقبة جبر بأريحا

العالم - خاص بالعالم

الشهيدان قصي الولجي ومحمد النجوم سقطا في مواجهات عنيفة شهدتها مدينة اريحا ومخيم عقبة جبر اثر اقنحامهما من قبل قوات الاحتلال بهدف اعتقال مقاومين فلسطينيين.

واكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انه:" صباح هذا اليوم جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في مدينه اريحا عقبة جبر يرتقي شهيدين من خلال تصفيتهم بدم بارد من قبل جيش الاحتلال وهذا الامر يندرج في اطار التصفيات الميدانيه التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي من عصابات وقطعان المستوطنين".

العدوان الاسرائيلي لم يتوقف عند مدينة اريحا بل امتد الى بلدة برقا بالقرب من مدينة رام الله ومدينة بيت لحم.

جيش الاحتلال اعتقل في هذه المدن15 فلسطينيا بدعوى انهم مطلوبون لاجهزته الامنية.

وكما يبدو فان الاحتلال الاسرائيلي يحاول في الضفة الغربية ان يتعطى بنظرية ملاحقة المقاومة في مهدها وقبل ان تتحول الى مقاومة ممتدة ومنظمة.

واكد عماد ابو عواد مدير مركز القدس للدراسات ان:" منطقة الاغوارعموما وتاريخيا هادئه ووجود حاله مقاومة في عقبة جبر في هذه المناطق ستؤدي الى المزيد من الحالة الامنية المعقدة في ظل مشروع استيطاني كبير في المنطقة ورؤية اسرائيلية استيطانية في هذه المنطقة الجغرافيه يجب ابتلاعها بالكامل لانها باتت المنطقة الوحيدة التي يمكن اقامة فيها دولة فلسطينية".

الاحتلال يضع صوب عينيه ان تنامي المقاومة الفلسطينية في الضفة هو الاخطر على امن الكيان.

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