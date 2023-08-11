اجتماع ثلاثي يعقد في موسكو لربط شبكة الكهرباء بين إيران وأذربيجان وروسيا

العالم- ايران

وقد افادت السفارة الإيرانية لدی موسكو فی تقریر لها الیوم الجمعة ،انه وفي هذا الاجتماع الذي عقد بحضور مساعدي وزراء الطاقة للدول الثلاث تمت مراجعة أحدث الإجراءات الفنية للدول من اجل التنسيق وتبادل الاراء النهائية لتحقيق تنفيذ افضل لهذا المشروع.

وکان مساعد وزير الطاقة الایراني لشؤون الكهرباء والطاقة "همايون حائري" قد سافر الى موسكو على راس وفد للمشاركة في هذا الاجتماع .

وفي وقت سابق صرح رئيس قسم القوقاز في معهد بلدان منظومة الكومنولث الروسية -رابطة البلدان المستقلة في الفضاء السوفياتي السابق- فلاديمير نوفيكوف ،بان وزراء الطاقة في روسيا وإيران وأرمينيا ومساعد وزير الطاقة في جورجيا وقعوا مذكرة تفاهم لربط شبكة الكهرباء للدول الأربع ببعضها البعض في عام 2016 معتبرا أن تنفيذ هذه المذكرة سيكون فعالا في تعزيز أمن المنطقة و تقارب عدد أكبر من البلدان ضد التدخلات عبر الإقليمية.

ولفت نوفيكوف الى ان ايران من خلال جسر الطاقة هذا يمكنها توفير الكهرباء اللازمة في مناطقها الشمالية بشكل مستدام وتبادل الطاقة المستلمة في أوقات أخرى من العام.

واضاف رئيس قسم القوقاز في معهد بلدان منظومة الكومنولث الروسية بأنه إذا تم تنفيذ جسر الطاقة هذا فسوف يؤدي ذلك الى تعزيز دور ايران وروسيا في حل القضايا الإقليمية باستخدام قدرات دول المنطقة، بالإضافة إلى أنه سيكون فعالا في تقليص المشاكل القائمة في العلاقات بين روسيا وجورجيا.