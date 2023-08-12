الحرب المحتملة مع حزب الله تؤرق الاحتلال

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وقال الخبير الأمني الصهيوني رونين بريغمان:"حزب الله هو العدو الأقوی والأهم والأقوی والأكثر تحدياً لـ"اسرائيل" و"اسرائيل" لاتعرف كيف تعالج اطلاق حزب الله نحوها ما يشبه البحر الهائل من الصواريخ والمسيرات وربما لديه مفاجئات لاتعرفها "اسرائيل".

وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق، عاموس يادلين:"اعتقد ان المسارعة الی حرب والمسارعة الی تصعيد ممنوعان، ومن ناحية ثانية لدينا تآكل في الردع الاسرائيلي والتحدي امام الكابينت وفي كيفية ايجاد عمليات تقوي وترمم الردع الاسرائيلي الذي تضرر في الأونة الاخيرة".

ويعترف خبراء صهاينة ان "حزب الله تعاظم علی نحو غيرمسبوق علی مدی 27 عاماً وهذا هو الاخفاق الأكبر في "اسرائيل" فهو لديه 150 ألف صاروخ وقدرات نيران تبلغ عشرة أضعاف يوم قتال في غزة ويستطيع اطلاق 4 ألاف صاروخ في اليوم".

وكشفت صحيفة "اسرائيل اليوم" عن سيناريو أعده الجيش الاسرائيلي لحرب محتملة مع حزب الله. ويتوقع جيش الاحتلال في هذا السيناريو ان يطلق حزب الله ما معدله 6 الاف صاروخ يومياً خلال ايام الحرب الاولی ليتراجع العدد الی مابين 1500 الی 2000 صاروخ مع مرور بضعة ايام علی انطلاق الحرب.

هذه الحرب المحتملة يتوقع الجيش الاسرائيلي ان توقع 500 قتيل بين المدنيين الاسرائيليين بالاضافة الی الاف الجرحی دون التطرق الی الضحايا من العسكريين.

يتوقع الجيش في هذا السيناريو ان يواجه صعوبات في حماية المواقع الحساسة التي ستكون هدفاً للقصف كمحطات الكهرباء والمصانع مراكز التموين. ويتخوف جيش الاحتلال في هذا السيناريو من شل الحركة في "اسرائيل" وتوقف الطيران وانقطاع الكهرباء نتيجة ضرب أهداف حيوية كمحطات الطاقة.

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