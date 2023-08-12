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عودة أميركا للحوار هو نتيجة فشل مواجهة إيران + فيديو

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.08.12 – قال الخبير بالشأن الإيراني ومدير موقع الخنادق الإلكتروني د.محمد شمص إن عودة أميركا للحوار مع إيران هو نتيجة فشل الحروب بالمنطقة وفشل مواجهة الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ترفض الحديث عن تحرير أموال إيرانية مجمدة مقابل إطلاق الأسرى لأن ذلك يحرجها أمام الرأي العام.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية أشار محمد شمص إلى أن المفاوضات حول إطلاق العملاء الأميركيين الخمسة بدأت قبل سنتين، حيث تم الاتفاق على إطلاق 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، لكن تملص الأميركيون كالعادة ولم يلتزموا بتطبيقه.

وفيما نوه إلى أن الاتفاق كان في آذار 2021 شبه محسوم، قال: نفس الاتفاق مؤشر إيجابي.. وهذا ما ينظر إليه الطرفان الإيراني والأميركي، واعتقد أن هناك تلازم بين ملف العملاء الأميركيين والسجناء الإيرانيين مع المفاوضات النووية.

وفي جانب آخر أشار إلى أن الحرب التركيبية ضد إيران مؤخرا كانت تقودها "سانتكوم" القوات الأميركية في المنطقة، وذلك بمشاركة سعودية، مبيناً: بالطبع كانوا يراهنون على إمكانية تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية، وفشلوا وأخفقوا في هذا المجال، واليوم عودة الأميركي للحوار مع إيران هو نتيجة هذا الفشل في الحروب بالمنطقة وفي مواجهة الجمهورية الإسلامية.. كما أن عودة السعودية للتفاهم مع إيران جاءت نتيجة فشل الحروب السعودية في المنطقة.

وأضاف: أعتقد أن أميركا تريد أن تنجز اتفاق مع إيران، وكل الحشود العسكرية إنما هو لرفع مستوى التصعيد السياسي ومن أجل أخذ تفاوت في المفاوضات مع إيران.

ولفت محمد شمص إلى أن: الأميركي يرفض الحديث أمام وسائل الإعلام الأميركية عن تبادل أموال أو تحرير أموال مجمدة مقابل الأسرى، لأنه سيكون محرجا أمام الرأي العام، لكن هذا الأمر حصل، واليوم هناك مفاوضات حدثت مع كوريا الجنوبية وأيضا مع العراق على كيفية استلام هذه المبالغ وطريقة إيصالها للإيرانيين.

وخلص إلى القول: في موضوع التصرف بهذه الأموال تعتقد إيران بشكل واضح وصريح أن هذا الأمر أمر سيادي ولا يحق للأميركي أن يشترط كيفية استخدام هذه الأموال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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