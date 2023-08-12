السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٩:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها

ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن أمين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية بالجمهورية الاسلامية الايرانية " كاظم غریب آبادي " عن اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها، مؤكدا أن ايران الاسلامية تريد انقاذ العالم من شر الارهاب والجماعات الارهابية.

العالم - ايران

وشدد " غريب آبادي " على أن أيدي عناصر زمرة المنافقين الارهابية ملطخة بدماء الآلاف من المواطنين الايرانيين الابرياء، موضحا أن هؤلاء المجرمين يقيمون في بعض الدول بكامل حريتهم.

وتابع المسؤول قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية فرضت ضغوطا قانونية وقضائية وسياسية على بعض الدول التي استضافت زمرة المنافقين، فيما توصلت هذه الدول الى هذه النتيجة وهي أن زمرة المنافقين انما هي جماعة ارهابية، لذا تقوم بفرض القيود عليها، ونحن نرحب بهذه المبادرة.

وشدد أمين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية في الوقت ذاته على أن ايران الاسلامية لاتقنع بهذا القرار، مؤكدا أنها تطالب الدول التي استضافت هذه الزمرة الاجرامية بطردها أو محاكمتها.

وأشار " غريب آبادي " في جانب آخر من كلمته الى استخدام ايران كل امكاناتها القانونية والقضائية على الصعيدين الداخلي والدولي في التصدي لزمرة المنافقين الارهابية التي تنشط في الدول التي تستضيفها وتقود منها عملياتها الارهابية وتحيا بحرية تامة فيها.

روابط ذات صلة

اعتقال عنصر من زمرة "خلق" الارهابية جنوب شرق ايران

قاليباف: اجراءات الجمهورية الإسلامية جعلت زمرة "خلق" الإرهابية في حالة تخبط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مارأيكم بالاتفاق الإيراني الأميركي وتحرير أرصدة وسجناء؟

قد قدم بايدن ضمانات لإيران لا يوافق عليها الكونغرس + فيديو

ايران ... اعداد ملف قضائي كبير لزمرة المنافقين و۱۰۷ من أعضائها

مشاريع جهاد ايصال الماء الى "كهكيلوية وبويرأحمد" تشهد نموا بنسبة ۸۱%

بالفيديو.."حزب الله" يكشف عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة

السيد نصر الله يستقبل وفدا من مجلس الشورى الإسلامي الايراني