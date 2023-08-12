أكثر من ۷۹ ألف زائر عبروا من منافذ خوزستان الأسبوع الماضي

العالم - ايران

وأكد المسؤول الايراني الذي كان يتحدث للصحفيين في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان اليوم السبت أن ۷۹ الفا و ۷۱ شخصا عبروا من منفذي شلمجه وجذابة.

وتابع قائلا: لقد خرج في هذه الفترة ۱۸ الف و۱۹۰ شخصا من منفذ شلمجه و ۳ آلاف و ۳۱۰ شخصا آخر عبروا من منفذ جذابة.

وأشار المدير العام للطرق والمواصلات في محافظة خوزستان الى دخول ۱۸ الفا و۹۸۲ زائرا ایرانيا الى أراضي ايران الاسلامية خلال هذه الفترة، مؤكدا مغادرة ۲۱ الفا و ۵۴۸ سائحا أجنبيا الاراضي الايرانية، ودخول ۱۷ الفا و۴۱ سائحا أجنبيا حدود ايران الاسلامية في هذه الفترة.