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غياهب الکيان..

الكيان المأزوم يتخبط في أزماته السياسية والامنية والاجتماعية

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

الكيان المأزوم لازال يتخبط في أزماته السياسية والامنية والاجتماعية والتي تنعكس على واقعه المجتمعي المنقسم بفعل الخلافات المتفاقمة. فالتسهيلات المالية التي اقرتها حكومة نتنياهو للسلطة الفلسطينية استدعت مزيدا من الخلاف بين الصهاينة وسلاح البحر في جيش الاحتلال بدأ يشهد عصيانا على طريق سلاحي البر والجو ، فيما تراجع امن الصهاينة الداخلي بفعل تحويل بن غفير الشرطة لمليشيا تابعة له.

العالم - غياهب الكيان

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي فتحي كليب ان حكومة نتنياهو تريد مقابل التسهيلات التي اعطتها للسلطة الفلسطينية ان تغض الاخيرة النظر عما يقوم به الكيان الاسرائيلي من عمليات اقتحام مباشرة ، رأينا نماذجها خلال الايام الاخيرة ، التسهيلات المالية هي كذبة لانها تسهيلات مقننة ولا تقدم للشعب الفلسطيني بل للسلطة في شقها الامني.

واضاف نحن نعلم ان كل الضغوط التي مارسها الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة طالت كل قطاعات السلطة الا القطاع الامني ظل يحظى بدعم مالي، لذلك الكيان الاسرائيلي وكل من معها في الحكومة حرصيون على عدم انهيارها على المستوى الامني فهي انهارات سياسيا واقتصاديا وكل استطلاعات الرأي تعطي خيارات اخرى غير السلطة تعطي خيارات المقاومة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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