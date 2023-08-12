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الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية

الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين، انه تم الإفراج عن جميع الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وستستخدم هذه الموارد لشراء سلع غير خاضعة للحظر.

العالم - ايران

وقال فرزين على صفحته في الفضاء الافتراضي: تم الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وستستخدم هذه الاموال في شكل مدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر.

واضاف: تهانينا لفريق دبلوماسية العملة الاجنبية على الإفراج بنجاح عن الارصدة المجمدة، مما لا شك فيه أن ما تم الحصول عليه يتجاوز التحليلات الراهنة وبالطبع هذه العملية ستستمر.

وتابع قائلا: يجب التأكيد على أنه ، للأسف ، تم إيداع ما يقرب من 7 مليارات دولار من العملة الأجنبية لبلادنا في البنوك الكورية الجنوبية على شكل وون (العملة الوطنية لكوريا الجنوبية) في أواخر التسعينيات، ولم يتم دفع أي فائدة لها ، حتى خلال هذه السنوات وبسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار، انخفضت قيمة هذه الارصدة ما يقرب من مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الايراني: لكن مع المتابعة التقنية والدبلوماسية الناجحة ، تم الإفراج عن جميع موارد الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ، كما تم قبول تكاليف تحويل عملتها من الوون إلى اليورو من قبل دولة ثالثة.

وفقًا لذلك ، سيتم إيداع جميع هذه الارصدة باليورو قريبًا في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر واستخدامها كمدفوعات مصرفية لشراء سلع غير خاضعة للحظر، ستخضع بقية هذه الاموال ، في حالة الإيداع ، لتلقي فوائد مصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن موارد الارصدة الإيرانية ستكون متاحة في عدة دول أخرى قريبًا ، وأن أخبارها ونتائجها ستظهر في الأسواق والتبادلات التجارية.

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