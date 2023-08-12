التسهيلات الإسرائيلية.. الاهداف والتبعات؟

العالم - البوصلة

وكان الاحتلال قد اعلن انه يدرس مع واشنطن عدة خطوات في الضفة الغربية يصفها بأنها تسهيلات للفلسطينيين. وبحسب الخبراء فان التسهيلات التي يتحدث الاعلام العبري عتها لا تتعدى كونها شعارات مكررة يريد كيان الاحتلال عبرها حث السلطة الفلسطينية على المزيد من التحرك لمواجهة المقاومة المتنامية في الضفة الغربية.

التسهيلات التي تنوي حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقديمها الى السلطة الفلسطينية حسب ما كشف موقع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها تقليص إغلاق الحواجز، وإتاحة دخول وخروج شاحنات محملة بالبضائع من الاراضي المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية وبالعكس، وتعزيز علاقات الأعمال بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين وكذلك دخول أكثر من مائة وخمسين ألف عامل فلسطيني يوميا من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة. ويرى الخبراء ان هذه التسهيلات ما هي الا حبر على ورق يتكرر الحديث عنها من فترة إلى أخرى دون تنفيذ فعلي.

ضيوف الحلقة:

مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

خبير في القانون الدولي د. محمد عزيز