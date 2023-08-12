السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

التسهيلات الإسرائيلية.. الاهداف والتبعات؟

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

ما إن كشف الاعلام العبري عن نية حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقديم ما اسماه بالتسهيلات للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها على حد تعبيره حتى خرجت السلطة لتؤكد ان هذه الادعاءات ما هي الا سياسة تضليلية ، وهذه التسهيلات هي حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني يحاول الاحتلال ايهام العالم بأنها تسهيلات.

العالم - البوصلة

وكان الاحتلال قد اعلن انه يدرس مع واشنطن عدة خطوات في الضفة الغربية يصفها بأنها تسهيلات للفلسطينيين. وبحسب الخبراء فان التسهيلات التي يتحدث الاعلام العبري عتها لا تتعدى كونها شعارات مكررة يريد كيان الاحتلال عبرها حث السلطة الفلسطينية على المزيد من التحرك لمواجهة المقاومة المتنامية في الضفة الغربية.

التسهيلات التي تنوي حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقديمها الى السلطة الفلسطينية حسب ما كشف موقع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها تقليص إغلاق الحواجز، وإتاحة دخول وخروج شاحنات محملة بالبضائع من الاراضي المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية وبالعكس، وتعزيز علاقات الأعمال بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين وكذلك دخول أكثر من مائة وخمسين ألف عامل فلسطيني يوميا من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة. ويرى الخبراء ان هذه التسهيلات ما هي الا حبر على ورق يتكرر الحديث عنها من فترة إلى أخرى دون تنفيذ فعلي.

ضيوف الحلقة:

مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

خبير في القانون الدولي د. محمد عزيز

روابط ذات صلة

كيان الاحتلال.. تحذيرات من حرب أهلية

الهجرة العكسية.. ومستقبل الكيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. بريطانيا.. إضراب للأطباء لمدة 4 أيام للمطالبة بتحسين رواتبهم

بالفيديو.. البنك المركزي الإيراني: تم الإفراج عن جميع الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية

للأسبوع الـ 32 عل التوالي..تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

أكثر من 35 ألف شخص يسجلون للترشيح للانتخابات البرلمانية الايرانية حتى الآن

السيد الحوثي: نرى الظلم في فلسطين على سنوات مع ذلك الغرب يدعم الاحتلال

بالفيديو.. خبير سياسي إيراني: تم الإتفاق على نقل الأموال الإيرانية المجمدة الى بنوك في قطر