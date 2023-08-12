رئيس النيجر المحتجز يتلقى "زيارة من طبيبه"

العالم - أفريقيا

وأفاد أحد المقربين من بازوم إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق إنّ المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ 2 آب/أغسطس وليس هناك أيّ تواصل معه منذ أسبوع حسب تعبيرها.

النيجر 'نهر بين الأنهار' حسب اللغة المحلية 'تامشق'، حبيسة اليابسة والثروات الطبيعية وسط القارة الأفريقية باتت بين ليلة وضحها مهددة بالحرب إثر انقلاب عسكري تشهده البلاد منذ منذ السادس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، أدى إلى احتجاز رئيس محمد بازوم.

وفي خطوة من شأنها أن تطلق رصاصة الحرب الأولى على أبواب نيامي أعلن اركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) عزمهم عقد اجتماعا الاسبوع المقبل لوضع الخطط اللازمة لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد تعنت قادة الإنقلاب في نيامي بإعادة بازوم إلى السلطة مجددا.

دول غرب أفريقيا تباينت ردود أفعالها حول التدخل العسكري في نيامي.. ساحل العاج حددت عدد القوات التي هي كتيبة تتكون من ثمانئمة وخمسين جنديا، كما أعلنت بنين والسنغال بالمشاركة في التدخل العسكري في حين الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين اعلنا الدفاع عن الانقلاب العسكري فيما امتنعت معظم دول إيكواس الأخرى عن التعليق حول التدخل العسكري حتى الآن.

وفيما طبول الحرب ممكن أن تقرع في أي لحظة أبواب نيامي على يد الإيكواس عقدت الحكومة التي شكلها المجلس العسكري أول اجتماعاتها، وقد تم تعيين مدير عام جديد للشرطة في النيجر، كما يعتزم وزير الدفاع الجديد زيارة مالي قريبا.

دوليا.. حذرت موسكو من تبعات التدخل العسكري في النيجر معتبرة من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد قد تزعزع الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، فيما أعلنت باريس وواشنطن في وقت سابق عن دعمها لقرارات مجموعة الإيكواس، بدورهما أعلن الاتحاد الأفريقي والأوربي عن دعمها لهذه القرارات.

أما نيامي فشهدت تجمع آلاف من مؤيدي الانقلاب للاحتجاج قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لباريس، كما رددوا هتافات ضدها وضد منظمة إيكواس.

وكانت النيجر تحت العباءة الفرنسية قبل الانقلاب لتصبح ثالث دولة تعلن العصيان على باريس بعد مالي بوركينافاسو.