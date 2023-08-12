للأسبوع الـ 32 عل التوالي..تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

العالم- الاحتلال

ونظمت المظاهرة المركزية كالمعتاد في شارع "كابلان" بـ"تل أبيب"، فيما نظمت احتجاجات أخرى في حيفا والقدس وكفار سابا ونتانيا والعديد من البلدات والمفارق.

وحذر قادة الاحتجاجات حكومة نتنياهو من عدم الالتزام بقرار المحكمة العليا مع اقتراب المداولات المرتقبة بشأن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وناقش قادة الاحتجاجات احتمالات عدة في حال عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بقرار المحكمة العليا، وهددوا بـ"شلل تام للكيان" وإضراب عام في سوق العمل من دون تحديد وقت زمني.

ويسعى قادة الاحتجاجات إلى تسخير الاتحاد العام لنقابات العمال "الهستدروت" في إضراب سوق العمل، في المقابل تجري محادثات مع مسؤولين آخرين في سوق العمل الإسرائيلي في حال عدم موافقة "الهستدروت" على الانضمام للإضراب.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قال أمس الجمعة إن الأسابيع المقبلة حاسمة فيما يتعلق بوضع الجيش الإسرائيلي واستعداده للحرب.

ونقلت القناة الـ12 العبرية عن المسؤول الأمني الرفيع إن الجيش الإسرائيلي قد يفقد جاهزيته لخوض حرب في غضون شهر، في ظل اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في القوات الاحتياطية والنظامية، احتجاجًا على إضعاف القضاء.