عجلة التطبيع مع الصهاينة تصل إلى الطب والرياضة

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على عجلة التطبيع مع الصهاينة التي استطاعت ان تقف في سبتمبر من عام 2020 في محطة الامارات في البحرين، وبحسب الصهاينة انفسهم فان التطبيع مع الامارات فاق حد سقف كل التوقعات، حيث قالت وزيرة خارجية الكيان السابقة:" اننا حصلنا من الامارات على اندفاع لم يكن متوقعا نحو تطبيع العلاقات، وباالفعل هذا التطبيع حصل الى حد التنسيق والتعاون لمستويات قياسية على كافه الاصعدة وتحديدا الطبي.

فمنذ اسبوعين بدأت تتدفق العروض الاماراتية والبحرينية المغرية على الاطباء الصهاينة للعمل لديهم ومن الواضح انهم بداوا يفكرون بشكل جدي بهذا الموضوع بسبب الانقسامات التي تعصف بالكيان الصهيوني.

كما عرض البرنامج تغريدات نشطاء دول الخليج الفارسي الذين سخروا فيها من الاطباء وكانت هناك تغريدات لصهاينه قالوا فيها :"لانه كما نعلم فان الاطباء الذين يهددون بمغادرة اسرائيل يقاتلون من اجل الديمقراطية انهم على حق.. في البحرين والامارات معروف ان ديمقراطيتين ليبراليتين للغاية.. انهم يزعمون انه بدون الديمقراطيه لا توجد صحة تغادرون الى بلدان بدون ديمقراطية لان هناك صحة هناك". بحسب ما نقل نشطاء دول الخليج الفارسي لمغردين صهاينة عن هؤلاء الاطباء الذين ربما ينوون السفر الى الامارات والبحرين للعمل هناك.

كما ناقش البرنامج موضوع التطبيع الذي وصل الى الرياضة في الامارات حيث لعب فريق النادي الاهلي الاماراتي مع فريق صهيوني واكثر من ذلك، فهذا الفريق ضم اكثر من مرة لاعبين اسرائيليين حتى الوصول الى اللاعب "مؤنس الدبور" الذي فجر هذا الاسبوع مفاجأة بين فريق النادي الاهلي الاماراتي ونادي الوحدات الاردني، والذي من المفترض ان يخوض مباراة في اغسطس الجاري في الخامس عشر، في سياق بطولة ملحق دوري ابطال اسيا، وعلى ما يبدو فان هذه المباراة التي سماها على انها مواجهه ستلغى بسبب التطبيع.

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