الشذوذ وضرب منظومة الأسرة - الجزء الأول

العالم – نوافذ

كما يسلط البرنامج الضوء على ما يجري من حرب على الانسانية في غرب يفرض نمط حياة يخالف الطبيعة البشرية بفاحشة تذهب بذور الحياة في تربة خبيثة وهو وباء قادم من غرب يجهد لان يكون عابرا للحدود والاوطان.

وفيما يتعلق بكتاب الجندر المخادع من المرأة الضحية الى تفكيك المنظومة الأسرية الذي ألفه د. طلال عتريسي استاذ الاجتماع في الجامعة اللبنانية وماحمله من ربط منطقي وعلمي بدءا من طرح مفهوم الجندر الى طرح مفهوم تمكين المرأة الى اعطاء صورة المرأه ضحية وصولا الى المساواة ومن ثم الى الترويج للشذوذ وحول كيف استطاع مصطلح الجندر من ان يتسلل بالوصول الى مسألة الشذوذ، اكد د. طلال العتريسي في ان هذه القضية مطروحة في العالم وتشغل بال الكثير من الشعوب والمجتمعات والجمعيات على اختلاف انتماءاتها.

وتابع عتريسي قائلا:"ان الجندر هو الفرضية في أن المرأة ضحية على مر العصور وهذه فرضية يتم التعامل معها باعتبار بأنها حقيقة يقينية ولكنها بالاساس هي فرضية، وليس هنالك ادله قويه علمية مثبتة حول ان المرأة هي هي ضحية في كل الازمان وفي كل العصور، فاينما الذهب في اي عصر فان المرأة ضحية وهذا يعتبر غير علمي وغير حقيقي وقد تكون المرأة ضحية في زمن معين أو في ظرف معين، وقد يكون الرجل ضحية في ظرف معين، وقد يكون الطفل ضحية وقد تكون شعوب باكملها ضحايا احتلال وتدمير وقتل ونهب واقتلاع وتهجير، وهذا موجود عبر الازمان ولكن هذه الفرضية تختصر كل ما حصل في تاريخ البشرية.

ضيوف البرنامج:

- د. طلال عتريسي استاذ الاجتماع في الجامعة اللبنانية.

- هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد الابحاث والتطوير .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...