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بهدفين لرونالدو.. النصر يهزم الهلال ويُتوَّج بلقب بطولة الأندية العربية +فيديو

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

توج نادي النصر بلقب بطولة الأندية العربية، اليوم السبت، بعد فوزه على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

العالم - السعودية

جاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، بحيث افتتح الهلال التسجيل بواسطة ميشيل ديلغادو في الدقيقة الـ51، وشهدت الدقيقة الـ71 طرد لاعب النصر عبد الإله علي العمري بالبطاقة الحمراء.

وعلى الرغم من النقص العددي، فإن نادي النصر تمكّن من إدراك التعادل بواسطة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ74، لتبقى النتيجة على حالها، ويخوض الفريقان الشوطين الإضافيين.

في الشوط الإضافي الأول، تمكّن النصر من إحراز هدف التقدم بواسطة كريستيانو رونالدو الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني في اللقاء. وعلى الرغم من محاولات الهلال إدراك التعادل فإن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية المباراة (2-1).

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