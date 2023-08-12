"داعش" يتبنى مسؤولية  هجوم إرهابي بريف دير الزور

العالم- سوريا

و أفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مسؤول عسكري ان الهجوم الارهابي استهدف حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، حيث نصب الارهابيون كمينا للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تنقل الجنود بين نقاطهم ومدينة دير الزور لكمين ببادية مفتوحة.

من جانبها، وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “ارتكبت قوات الاحتلال الأمريكي يوم أمس جريمةً جديدةً، حيث استهدفت هي وتنظيماتها الإرهابية حافلةً تقل عدداً من عناصر الجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين”.

وأضافت الوزارة: “تؤكد الجمهورية العربية السورية أن هذا العدوان الإجرامي والإرهابي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي ضد سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفي سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم “داعش” الإرهابي، وتوظيفها له وللميليشيات الانفصالية العميلة لها كأداة لتنفيذ مخططاتها تجاه سورية والمنطقة، ولاسيما أن هذا العمل الإجرامي يتزامن مع النهب الأمريكي المستمر لثروات سورية النفطية والزراعية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري، بهدف إطالة أمد احتلالها ومواصلة زعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحادثة الأليمة تذكرنا بالاعتداء الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال الأمريكي في 17-9-2016 على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة بريف دير الزور، لتمكين تنظيم “داعش” الإرهابي من السيطرة على ذلك الموقع الذي دافعت عنه قواتنا بكل بسالة.

وختمت الوزارة بالقول: “تؤكد سورية مجدداً عزمها على الاستمرار في حربها على الإرهاب للقضاء على فلوله، والتزامها بالعمل وفق القانون الدولي لتحرير أراضيها من الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي والتركي”.

هذا واستشهد وجرح عدد من الجنود السوريين في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم في ريف دير الزور شرق سوريا.

وكالة الأنباء السورية سانا أفادت نقلا عن مسؤول عسكري ان الهجوم الارهابي استهدف حافلة عسكرية في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، حيث نصب الارهابيون كمينا للحافلة واستهدفوها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تنقل الجنود بين نقاطهم ومدينة دير الزور لكمين ببادية مفتوحة.

من جهته، قال المرصد السوري المعارض إن الهجوم اسفر عن مقتل ثلاثة وعشرين جنديا واصابة اكثر من عشرة آخرين، وألقى بمسؤولية الهجوم على جماعة داعش الوهابية الارهابية؛ التي تدير خلايا نائمة في الأراضي التي كانت تحتلها من قبل.

ووقع الهجوم بالقرب من بلدة الميادين في محافظة دير الزور الصحراوية الشاسعة، والتي تتقاسم السيطرة عليها القوات السورية، ومسلحون بقيادة الأكراد تدعمهم الولايات المتحدة.