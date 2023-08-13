ايران تنتج اكثر من 300 نوع من مشتقات الماء الثقيل

العالم - إیران

وقال اسلامي خلال كلمة القاها السبت، امام منتدى تحت عنوان " العلامات التجارية المنتخبة" والذي تناول موضوع التعريف بالعلامات التجارية في حقل الصناعة والتعدين والتجارة، ان انتاج المنتجات يجب ان يكون وفق ما يتطلبه الزبائن وان "التجارة" هي الضلع الثالث للقوة بعد "التقدم" و"الازدهار"، وان بلدا يفتقر الى قوة التجارة سوف لن يحصل على سوق مستدام .

واضاف اسلامي ان هناك حربا بين العلامات التجارية في الاسواق ويجب الاهتمام بهذه القضية في البلاد واضاف " ان الصناعة النووية هي من الصناعات الاساسية التي تجلب القوة ويمكنها ان تترك تأثيرا على كافة المجالات، وذلك بسبب تأثيرها البالغ على العلوم الأخرى".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " خلال السنوات الاخيرة واجهنا هجمة شرسة وقد قام الآخرون بكل ما يستطيعون لوقف عجلة الصناعة النووية في ايران، لكن وبفضل الله تعالى فان صناعتنا النووية قد اصبحت متطورة ، واليوم لدينا اكثر من 300 نوع من مشتقات الماء الثقيل ، يبلغ سعر غرام واحد من بعض انواعها عشرات آلاف الدولارات احيانا، وان امتلاك هذه القدرة الاستراتيجية كان بمثابة الدخول الى منطقة محظورة بالنسبة لنا، لكننا دخلناها، وعلى أي حال فاننا اليوم نخوض حربا غير متكافئة وحصلنا على كل هذه الانجازات وسط هذه الظروف ، لكننا يجب ان نعمل بجهد اكبر ونصون هذه الانجازات.