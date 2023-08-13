السيد الحوثي يوجه تحذيرا للعدوان الأمريكي الصهيوني على الشعب اليمني

العالم - اليمن

وقال السيد عبدالملك الحوثي في كلمة مساء امسليوم بذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام "أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية وفي الاحتلال لبلدنا وفي حالة العدوان والحصار وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضحة، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية".



وأوضح "أن الشعب اليمني وفي إطار ما يعانيه من جهة تحالف العدوان وإصراره في استمرار الحصار واحتلال أجزاء واسعة من بلدنا ومساعيهم المستمرة لتفكيك شعبنا واستقطاع مساحات وأجزاء منه ونشر الفتن، نواجه ذلك من منطلق انتمائنا الإيماني ومسؤولية دينية وضرورة واقعية ونحن واثقين بنصر الله".



ولفت إلى أن ما حصل ويحصل في اليمن بشكل مستمر، عدوان شامل وحرب على مدى ثمان سنوات والآن في العام التاسع حرب شاملة وقتل وجرائم رهيبة بإشراف أمريكي مباشر وتدخل وإشراف وإسهام بريطاني إلى الجانب الأمريكي في عدوان لا مبرر له أبدا.



