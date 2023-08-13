الرئيس العراقي يؤكد أهمية العلاقات القائمة مع الاتحاد الأوروبي

العالم- العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأكد رشيد، خلال اللقاء، بحسب البيان "أهمية العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطويرها في العديد من المجالات المهمة بما فيها قضايا الحريات وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والفساد" ،لافتا الى "ضرورة العمل على تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المشتركة".

وأشاد "بدور السفير فيليه فاريولا خلال فترة عمله في تطوير أواصر العلاقات الثنائية" ،متمنيا له "النجاح والموفقية في مهام عمله المقبلة".

من جانبه، قدم السفير فيليه فاريولا "شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، كما أعرب عن سعادته خلال فترة عمله في العراق" ،مؤكدا "أهمية توطيد العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره".