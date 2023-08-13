مباحثات سورية جزائرية لتطوير التعاون العلمي

العالم- سوريا

وبين الوزير إبراهيم أهمية تطوير العلاقات العلمية والبحثية مع الجزائر، وفتح آفاق جديدة في كل المجالات، وخاصة في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل وتطوير البرنامج العلمي البحثي مع الجزائر، وخصوصا في مجال تبادل الطلاب والأساتذة وتقديم المنح والنشر في المجلات العلمية، والإشراف المشترك على الدراسات العليا، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية النوعية.

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات التي تجمع بين البلدين وبمواقف الجزائر الثابتة والداعمة لسورية وقضاياها العادلة.

بدوره أكد بوشامة أن العلاقات بين سورية والجزائر متجذرة عبر ‏التاريخ، واتسمت دوما بالثبات والوضوح في الرؤية، مشيرا إلى ضرورة تطوير التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات السورية، وخصوصا بعد الحرب الظالمة على سورية التي استهدفت التعليم والمؤسسات، لافتا إلى أن إرادة وصمود الشعب السوري جعله يحقق انتصارا كبيرا.

حضر اللقاء الدكتورة فاديه ديب معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عقيل محفوض مدير العلاقات الثقافية بالوزارة.