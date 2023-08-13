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السفير الإيراني في ابوظبي يلتقي وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية

السفير الإيراني في ابوظبي يلتقي وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

التقى سفير جمهورية إيران الإسلامية في أبوظبي "رضا عامري" مع وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية "محمد بن هادي الحسيني" وبحث معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين المالي والنقدي.

العالم- ايران

وتم في هذا اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجالين المالي والنقدي وتبادل الآراء حولها.

وبحسب إعلان الجانب الإماراتي ، فقد عقد هذا الاجتماع بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة وتحقيق التنمية والازدهار ، وتم التشاور حول القضايا ذات الصلة بالقضايا المالية والنقدية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتولى رضا عامري مؤخرًا منصب سفير جمهورية إيران الإسلامية في أبوظبي ، وقد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 12 يونيو في بداية مهمته ، وعند وصوله إلى الإمارات ، أكد أنه سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية ، وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية قدر الإمكان من أجل تحقيق إرادة قادة البلدين.

وشغل العامري سابقًا مناصب مدير عام الشؤون الإيرانية بالخارج ، ومديرعام الشرق الأوسط بوزارة الخارجية ، وسفير جمهورية إيران الإسلامية في السودان وإريتريا والجزائر.

وسلم عامري خلال لقائه مع "خليفة شاهين المرر" وزير الدولة الإماراتي، دعوة رسمية من رئيس جمهورية إيران الإسلامية ، آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. محمد بن زايد آل نهيان ، لزيارة إيران.

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