السفير الإيراني في ابوظبي يلتقي وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية

العالم- ايران

وتم في هذا اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في المجالين المالي والنقدي وتبادل الآراء حولها.

وبحسب إعلان الجانب الإماراتي ، فقد عقد هذا الاجتماع بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمنطقة وتحقيق التنمية والازدهار ، وتم التشاور حول القضايا ذات الصلة بالقضايا المالية والنقدية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتولى رضا عامري مؤخرًا منصب سفير جمهورية إيران الإسلامية في أبوظبي ، وقد وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 12 يونيو في بداية مهمته ، وعند وصوله إلى الإمارات ، أكد أنه سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية ، وأعرب عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية قدر الإمكان من أجل تحقيق إرادة قادة البلدين.

وشغل العامري سابقًا مناصب مدير عام الشؤون الإيرانية بالخارج ، ومديرعام الشرق الأوسط بوزارة الخارجية ، وسفير جمهورية إيران الإسلامية في السودان وإريتريا والجزائر.

وسلم عامري خلال لقائه مع "خليفة شاهين المرر" وزير الدولة الإماراتي، دعوة رسمية من رئيس جمهورية إيران الإسلامية ، آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. محمد بن زايد آل نهيان ، لزيارة إيران.