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أهم ما جرى بحثه في لقاء وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السعودي

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد موفد قناة العالم غلى العاصمة السعودية الرياض أن اللقاء الذي جرى اليوم بين وزير الخارجية الايرانية ونظيره السعودي هو رابع لقاء خلال اقل من6 اشهر، حيث كان بداية في العاصمة بكين والثاني في كيب تاون جنوب افريقيا وقبل شهرين كان لقاء آخر بين الجانبين في العاصمة الايرانيه واليوم هو اللقاء الرابع في العاصمة السعودية الرياض.

العالم - خاص بالعالم

وأشار موفدنا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزيري خارجية البلدين ركز على ثلاثة مستويات من العلاقات بين إيران والسعودية، الاول العلاقات الثنائيه بين البلدين، والثاني العلاقات القضائية الاقليمية والثالث هي القضايا الدولية والمنطقة والعالم الاسلامي.

ولفت موفدنا الى أنه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية تم التأكيد على ضرورة الرقي بمستوى العلاقات الثنائية الاقتصادية وخاصة التأكيد على ضرورة تنشيط القطاع الخاص وتبادل الزيارات بين وفود القطاع الخاص والتجار وتم التأكيد على ضرورة أن تكون هنالك الى جانب العلاقات السياسية تعاونا أمنيا واقتصاديا بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات التي وقّعت خلال أكثر من عقدين من الزمن، وخلال الاتفاق بين ايران والسعودية على تفعيل العلاقات واعادتها العلاقات بينهما بالعاصمه بكين كان تأكيد المهم على ضروره تنفيذ وتنشيط هذه الاتفاقيات التي وقعت في زمن وفي عهد الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي.

واضاف موفدنا فيما يتعلق بالقضايا الدولية، حيث أكد البلدان انه من الضروري ان يكون هنالك موقف موحد لكافة الدول الاسلامية حول الاساءة للمقدسات الاسلامية.

ونوه موفدنا الى انه بعد المؤتمر الصحفي، من المحتمل لقاء وزير الخارجية الايراني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويجري وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان زيارة للمملكة العربية السعودية هي الأولى بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي ثنائي اكد الطرفان على المضي قدما في تطوير العلاقات بين البلدين.وسيلتقي أميرعبداللهيان أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية ودولية.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وجهها بن فرحان لنظيره الإيراني أثناء زيارته لطهران قبل نحو شهرين. وكانت ايران والسعودية قد اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس/ اذار الماضي.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى الرياض، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية له للسعودية، منذ استئناف العلاقات بين البلدين، في آذار/مارس الماضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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