الحلبوسي ورومانوسكي يؤكدان أهمية التعاون الأمني المشترك

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي"، لافتا الى أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين العراق والولايات المتحدة".

واضاف أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وأولوياتها الاقتصادية والخدمية، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".