اقتحامات صهيونية للمسجد الأقصی ومداهمات في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

في إطار الحملات والاعتقالات شبه اليومية في مناطق ومدن الضفة الغربية، والتي تتعمد اقتحام المنازل في الليل وإرهاب المواطنين الفلسطينيين في منازلهم، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وداهمت عدداً من منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها لبعض الوقت، واعتلت أسطح المنازل وفتشت عدداً منها وسط تخريب محتوياتها.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين إثر اقتحام البلدة، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال وآلياته بالأكواع محلية الصنع والرصاص.

ووفق مصادر محلية، أصيب أحد جنود الاحتلال خلال الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون بجنين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان الفلسطينيين في نابلس، وسلفيت وطوباس والخليل.

ورصدت المصادر الفلسطينية تسع عمليات مقاومة خلال الساعات الأخيرة، أدت لإصابة مستوطنين، وشملت عملية إلقاء زجاجات حارقـة وإحراق موقع عسكري وتصد للمستوطنين وتحطيم مركبات المستوطنين وخمس مواجهات.

الى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية لاقتحامات المتطرفين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية، وتبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.