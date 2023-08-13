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10عمليات للمقاومة في الضفة خلال 24 ساعة

10عمليات للمقاومة في الضفة خلال 24 ساعة
الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت 10 عمليات بينها عمليتا إطلاق نار استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” إلى جانب عمليتي إطلاق النار، تم التصدي لاعتداءين اثنين من المستوطنين، وتحطيم لمركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط بالضفة الغربية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة سبسطية بنابلس، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان بجنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات مع الشبان في منطقة “كفر راعي”.

وشهدت بلدة اليامون بجنين عملية إطلاق نار أخرى، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، في حين تصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلة ورشقوهم بالحجارة، وحطموا مركباتهم، إلى جانب مواجهات في كفر قدوم.

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