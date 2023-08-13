10عمليات للمقاومة في الضفة خلال 24 ساعة

العالم- فلسطين

وحسب مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” إلى جانب عمليتي إطلاق النار، تم التصدي لاعتداءين اثنين من المستوطنين، وتحطيم لمركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط بالضفة الغربية.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة سبسطية بنابلس، واندلعت مواجهات عنيفة تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان بجنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات مع الشبان في منطقة “كفر راعي”.

وشهدت بلدة اليامون بجنين عملية إطلاق نار أخرى، تزامنا مع اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، في حين تصدى الشبان لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلة ورشقوهم بالحجارة، وحطموا مركباتهم، إلى جانب مواجهات في كفر قدوم.