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من هو الارهابي المسؤول عن هجوم مرقد "شاهجراغ" بشيراز؟

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

في حادث ارهابي آخر، حاول إرهابي مسلح دخول مرقد أحمد بن موسى بن جعفر "عليهما السلام" المعروف بـ' شاهجراغ' في مدينة شيراز في ايران عند صلاة المغرب، حيث تم اكتشافه عند بوابة الدخول، فقام بإطلاق النار بصورة عشوائية على الناس الابرياء.

وقالت وكالة ارنا الرسمية، إنه تم القبض على الإرهابي، من خلال وصول ضباط الأمن والشرطة في الوقت المناسب، وقبل ذلك واجهته قوات أمن المرقد، مضيفة أن المسلح حاول دخول المرقد عبر باب المهدي، حيث قام بإطلاق النار على الناس عند المدخل ما ادى الى استشهاد شخص واحد، هو احد خدام المرقد، وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال قائد فيلق الفجر للحرس الثوري بمحافظة فارس ياد الله بوعلي: ان "إرهابيا مسلحا بسلاح قتالي وثماني مخازن إضافية بدأ بإطلاق النار من خارج منطقة العتبة، ثم يدخل العتبة المقدسة عبر باب المهدي، مما أدى إلى إصابة عدة زوار داخل المرقد واستشهاد شخص، قبل ان تقوم قوات الامن باعتقاله".

واكد معلومات ذكرتها مصادر ايرانية بان الارهابي هو من الجماعات التكفيرية ويحمل جنسية اجنبية، ويخضع حالياً للاستجواب، فيما عاد الهدوء والاستقرار الى منطقة المرقد الشريف.

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