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فیديو جديد للحظة القبض على منفذ الهجوم على مرقد شاهجراغ

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكد محافظ فارس ان الإرهابي الذي تم اعتقاله كان قد اطلق الرصاص عند أحد أبواب مدخل مرقد شاهجراغ مما أدى إلى استشهاد شخص واصابة 8 اخرين .

العالم - ايران

وتعرض مزار السيد احمد ابن الامام موسى الكاظم عليه السلام في شيراز (المعروف بشاهجراغ)، مساء الاحد، الى هجوم من قبل ارهابي مسلح حاول اقتحام المزار، فمنعه الحراس ففتح النار بشكل عشوائي ادى الى استشهاد احد خدم المزار واصابة سبعة آخرين، حالة عدد منهم حرجة، وأصيب منفذ الهجوم وتم اعتقاله وتسليمه الى الجهات الامنية.

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وكان مزار شاهجراغ قد تعرض مساء الاربعاء 26 تشرين الاول/اكتوبر 2022، لهجوم من قبل شخص ارهابي مسلح، أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 30 آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا العمل الارهابي.

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