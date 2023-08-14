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شركات ايرانية تصنع 80 بالمئة من معدات ومستلزمات غسيل الكلى في البلاد

شركات ايرانية تصنع 80 بالمئة من معدات ومستلزمات غسيل الكلى في البلاد
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أنشأت 10 شركات ايرانية كنسرتيوم لصنع وتوفير نحو 80 بالمئة من معدات ومستلزمات عملية غسيل الكلى في داخل البلاد، لمرضى الفشل الكلوي، وأغنت ايران من استيرادها.

العالم - ايران

ويتألف هذا الكنسرتيوم (يسمى بـ ICD )من شركات ايرانية رائدة في مجال انتاج المعدات الطبية ، تعاونت فيما بينها خلال السنوات الماضية لتوطين صنع المعدات والمستلزمات الخاصة بجهاز غسيل الكلى المستخدم في المستشفيات، حيث يتألف هذا الجهاز من اجزاء متعددة مثل الجزء الخاص بتصفية الدم من السوائل والمواد الزائدة، والفلاتر (المصافي) الخاصة به، والكرسي الخاص بالمريض ، وجهاز تنقية المياه الخاصة لجهاز غسيل الكلى، ومسحوق بيكربونات، والسوائل والمواد الاخرى المستخدمة في عملية غسيل الكلى.

وهنا ينبغي الاشارة ان دولا قليلة فقط بالعالم تمتلك المعرفة لصنع وانتاج هذه المعدات، والان قد انضمت ايران الى هذه الدول القليلة.

وطرحت فكرة انشاء هذا الكنسرتيوم لاول مرة في عام 2010 وانشأت فيما بعد وتطورت وحققت انجازاتها الثمينة ، والان فقد اعلنت المعاونية العلمية والتكنولوجية لرئاسة الجمهورية ان الكنسرتيوم نجح في صنع وتوفير 80 بالمئة من حاجات عملية غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي.

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شركات ايرانية تصنع 80 بالمئة من معدات ومستلزمات غسيل الكلى في البلاد

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