الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في ذكرى النصر  الذي أنجزته المقاومة..

بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمناسبة 14 اب

بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمناسبة 14 اب
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

هنأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، اللبنانيين في ذكرى النصر  الذي أنجزته المقاومة في 14 آب، وقدمته لجميع اللبنانيين لتؤكد أن قوة لبنان في وحدته الوطنية وتلاحم شعبه وجيشه ومقاومته، ولبنان سيبقى عصيا على العدوان والحصار يسقط كل المؤامرات والتهديدات والاسرائيلية، ما دام اللبنانيون أوفياء لمقاومتهم يحتضنون جيشهم ويتحملون المسؤولية الوطنية في الدفاع عن سيادة لبنان واستقراره.

العالم_لبنان

وخص شهداء الشعب والجيش والمقاومة بتحية الاجلال والتقدير الذين صنعوا مجد لبنان وبذلوا الدماء لحفظ أمنه، فأسقطوا مع المقاومين أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ليفرضوا معادلة جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي، قوامها أن لبنان المقاوم أسس بإنجازاته البطولية لعصر نهاية الكيان الغاصب لفلسطين، فأي معركة مع قوى المقاومة ستضع وجود الكيان على المحك، فضلا عن تشكيل معادلة ردع تحمي لبنان وتصون سيادته وتحفظ ثرواته.

واعتبر أن المقاومة ما زالت أكثر من ضمانة وضرورة وطنية لحفظ لبنان وردع العدوان عنه واستخراج ثرواته البحرية، وعلى المحرضين على سلاحها ان يتعظوا من التجارب التي حمى سلاح المقاومة لبنان من الإرهابين الصهيوني والتكفيري، وعدم الرهان على العدو الصهيوني ومن يدعمه المطالبين أن يستعيدوا مشاهد هزائمه وإخفاقاته مع المقاومة، فلا يغامروا بكيانه الغاصب في أي عدوان ضد لبنان.

روابط ذات صلة

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر التفجير بمنطقة السيدة زينب (ع)

الشيخ الخطيب: الإساءة للمسلمين والتوهين لمقدّساتهم بقصد تشويه صورة الإسلام

الشيخ الخطيب: ندعو العقلاء لتدارك ما يجري والذهاب للتوافق 

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: المقاومة لن يُنزع سلاحها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا

السفارة الروسية لدى ايران تدين الهجوم الإرهابي في شيراز

14 آب .. يوم سقط الكيان الاسرائيلي أمام جبروت المقاومة

في ذكرى النصر  الذي أنجزته المقاومة.. بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمناسبة 14 اب

الاخبار.. هدأت الأمور بعد حادثة الكحالة رغم محاولات البعض الاصطياد بالماء العكر 

لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري.. وزير خارجية سوريا يتوجه مساء اليوم الاثنين الى القاهرة