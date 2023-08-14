الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السفارة الروسية لدى ايران تدين الهجوم الإرهابي في شيراز

السفارة الروسية لدى ايران تدين الهجوم الإرهابي في شيراز
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

ادانت السفارة الروسية في ايران ، الهجوم الإرهابي في شيراز واعلنت استعداد موسكو لتعزيز التعاون مع طهران في مجال مكافحة الإرهاب.

العالم - ايران

وفي معرض إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء في شيراز، أعربت سفارة روسيا في بيان عن تعازيها لحكومة وشعب إيران باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين في الهجوم، وأعربت عن تعاطفها وتضامنها مع أسر الضحايا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء ، جاء في بيان السفارة أن "السفارة الروسية تأمل في معاقبة مرتكبي الهجوم الإرهابي في شيراز. كما أن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون مع طهران في الحرب ضد الإرهاب".

وتعرض مرقد "السيد احمد ابن الامام موسى الكاظم عليهما السلام" في شيراز (المعروف بشاهجراغ)، مساء يوم الاحد، الى هجوم من قبل ارهابي مسلح حاول اقتحام المرقد، فمنعه الحراس ففتح النار بشكل عشوائي مما ادى الى استشهاد احد خدم المرقد واصابة 8 آخرين من الخدم والزوار، وتم القبض على منفذ الهجوم.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر 2022، لهجوم من قبل شخص ارهابي مسلح، أسفر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 25 آخرين، ولقي المنفذ حتفه وتم قبل شهر اعدام اثنين من الضالعين في هذا العمل الارهابي الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

روابط ذات صلة

جريمة "شاهجراغ".. كيف نفكك شفرتها؟

اعتقال 4 مشتبهين بصلتهم بالهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا

السفارة الروسية لدى ايران تدين الهجوم الإرهابي في شيراز

14 آب .. يوم سقط الكيان الاسرائيلي أمام جبروت المقاومة

في ذكرى النصر  الذي أنجزته المقاومة.. بيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمناسبة 14 اب

الاخبار.. هدأت الأمور بعد حادثة الكحالة رغم محاولات البعض الاصطياد بالماء العكر 

لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري.. وزير خارجية سوريا يتوجه مساء اليوم الاثنين الى القاهرة