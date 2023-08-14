إعدام الرئيس المعزول بازوم ورقة رابحة بيد قادة انقلاب النيجر

واكد المجلس في بيان جمع ا لادلة الكافية لتنفيذ المحاكمة. وقال عضو المجلس العسكري امادو عبدالرحمن: ان "السلطات جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.

وذكر البيان أن الأدلة جاءت بعد تواصل بازوم مع مواطنين في النيجر ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية.

واكد المجلس العسكري في الوقت نفسه أن الرئيس المعزول ما زال يتمتع بجميع وسائل التواصل وأن الجيش لم يدخل مقر إقامته، وقال ان الطبيب يزوره بصفة دورية ولم يلحظ عليه ولا على أفراد أسرته أي عارض صحي.

كما جدد قادة الانقلاب في بيانهم التنديد بالعقوبات التي فرضتها إيكواس، قائلين إن شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية وغير الإنسانية والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء.

من ناحية أخرى، قال وفد مشايخ وعلماء نيجيريا الذي يقوم بوساطة لحل الأزمة، إنه اتفق مع قادة الانقلاب على تكثيف الحوار، وإنه رفع توصية لأبوجا بعدم الإقدام على أي تدخل عسكري في النيجر.

وقال رئيس وفد الوساطة الشيخ عبد الله بالا لاو في بيان إن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه أن بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة.