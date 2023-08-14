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مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بميناء توزلا في اسطنبول

مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بميناء توزلا في اسطنبول
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام تركية بأن انفجارا وقع بميناء توزلا في اسطنبول، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

العالم-تركيا

وحسب موقع yeni bakis، فإن الانفجار وقع عند حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على متن سفينة في منطقة أحواض بناء السفن في توزلا، مبينا أن الانفجار سببه ضغط الغاز في خزان نفايات السفينة.

وقال إنه تم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء والفرق الصحية وفرق إدارة الكوارث والطوارئ إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل توفي وأصيب عامل آخر بجروح طفيفة، مبينا أنه الشرطة فتحت تحقيقا في الانفجار.

يذكر أنه قبل حوالي هز انفجار عنيف ميناء درينجا التجاري على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي مما تسبب بتضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

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مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بميناء توزلا في اسطنبول

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