الشيخ ياسين: على القوى السياسية ان تكون على قدر تضحيات المقاومة

العالم_لبنان

وقال في بيان: على القوى السياسية في لبنان ان تكون على قدر تضحيات المقاومة، وان تسارع الى انتخاب رئيس ووضع حد لتدخل الخارج وتوقف بعض الابواق المأجورة التي تريد اضعاف لبنان وادخاله في اتون الفتن والصراعات الداخلية الطائفية والمناطقية، مشيرا الى ان "التمسك بسلاح المقاومة وحمايته يعتبر على رأس هرم الوطنية اللبنانية التي لولا سلاحها لكان لبنان ملفا هامشيا في المشروع الصهيو اميركي للمنطقة.

واضاف: ان انتصار 14 آب 2006 كان انتصارا اساسيا على طريق تحرر المنطقة من الهيمنة والتسلط الغربي، وفتح الباب امام كل المقاومات للانتصار وتحرير الارض وليس فقط للمواجهة، مؤكدين ان فشل العدو الصهيوني ومن بعده العدو التكفيري في اضعاف المقاومة جعل من تحرير فلسطين مسألة وقت لا أكثر، واعلن ان المقاومة قيادة وعناصر ليسوا بحاجة لشهادة في الوطنية وما الطعن في وطنيتهم الا امر من المشروع الصهيواميركي الذي هزم بهزيمة العدوين الصهيوني والتكفيري.

وختم "موجها تحية اجلال واكبار لكل شهداء وجرحى ومجاهدي المقاومة وبخاصة شهداء انتصار 2006 وعلى رأسهم القيادة الشجاعة للمقاومة التي ادارت المعركة وسطرت مع مجاهديها اروع ملاحم البطولة.