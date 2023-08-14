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العراق يدين بشدة هجوم شيراز الإرهابي

العراق يدين بشدة هجوم شيراز الإرهابي
الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعرب العراق عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابيِّ الذي تعرّض له زوار مرقد ا"شاهجراغ" في مدينة شيراز الإيرانية.

العالم - ايران

وأكد العراق موقفه الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب.

كما أكد العراق دعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف.

وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) "شاه جراغ"، مساء أمس الأحد إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.

وكان مرقد "شاهجراغ" قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.

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