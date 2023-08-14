حرائق غابات كبيرة تجتاح جنوب فرنسا

العالم-اوروبا

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا)، أن "حريقا خطيرا للغاية شب في البرانس الشرقية".

ودعا السكان المحليين والسياح إلى الحيطة واليقظة، مشيرا إلى أن 13 طائرة و3 مروحيات وأكثر من 500 فرد من رجال الإطفاء يشاركون في إخماد الحرائق.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأنه تم إجلاء سكان العديد من المراكز الأهلية في المنطقة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية قد حذرت من موجة حر جديدة في مختلف أنحاء البلاد هذا الأسبوع.

وتشير معطيات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.