آية الله نوري همداني يدعو للتصدي سريعا للضالعين في الهجوم الارهابي على مرقد "شاهجراغ"

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان أصدره آية الله نوري همداني يوم الاثنين، استنكر فيه الهجوم الارهابي على المرقد الطاهر للسيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في مدينة شيراز، وقال: مرة اخرى ارتكب اعداء الاسلام والثورة والشعب الايراني، عملا اجراميا بشن هجوم آخر على الزوار وخدام المرقد الطاهر للسيد احمد بن موسى (ع)، ليكشفوا عن صورتهم السوداء وحلفائهم، الا انهم قوبلوا ببسالة حراس الامن المقتدرين.

واذ حيّا المقام الشامخ لشهيدي هذا الحادث الارهابي، دعا آية الله نوري همداني المسؤولين للتصدي اللازم والسريع للضالعين بالجريمة في الداخل والخارج، سائلا الباري تعالى ان يمن على المصابين بالعافية.

وادى الهجوم الارهابي الذي استهدف مساء الاحد، مرقد السيد احمد بن موسى (ع) "شاهجراغ" الى استشهاد شخص واصابة 8 آخرين فيما القي القبض على الارهابي منفذ العملية.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين استشهد احد المصابين في الحادث.

يذكر ان مرقد "شاهجراغ" كان قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي ما ادى الى استشهاد 13 شخصا واصابة 25 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين اثنين ضالعين في هذا العمل الارهابي الذي تبناه تنظيم "داعش".