الاحتلال الاميركي يعزز تواجده على حدود العراق وسوريا.. لماذا؟

العالم - كشكول

الاحد الماضي نقلت صحيفة "الوطن" السورية، تقارير إعلامية أفادت بأن القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، تنوي غلق الشريط الحدودي مع سوريا، فيما اشار مصدر أمني لوكالة "المعلومة" العراقية، أن "هناك معلومات مسربة من مصادر أمنية في قاعدة عين الأسد الجوية، كشفت نية القوات الأمريكية إغلاق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الأنبار، لدواع غير واضحة بالتزامن مع وصول تعزيزات حربية للقوات الأمريكية المتمركزة داخل العمق السوري".

اللطيف في الامر، ان المصدر اكد أن "القيادات الأمنية المشرفة على الملف الأمني ليس لديها معلومات كافية حول هذا التوجه رغم استقرار الأوضاع الأمنية وعدم وجود أي تهديدات إرهابية محتملة"، مشيرا إلى ان "القوات الأمريكية كثفت خلال الفترة الحالية من عمليات الاستطلاع الجوي للطيران الحربي والمسير على المناطق الغربية باتجاه العمق السوري".

لماذا التأجيج المفاجئ لأذرع الارهاب الاميركي؟

لا شك، ان قوات الاحتلال الاميركي دأبت على تأجيج أذرع الارهاب ومعوله التكفيري وجماعات "داعش" في العراق وسوريا مرة، وعلى تأجيج الجماعات المسلحة الاخرى المتعاونة مع قوات الاحتلال الاميركي او مع تركيا والمقتطعة لاجزاء من الاراضي السورية بحماية المحتل الاميركي مرة اخرى، كلما استبطنت قوات الاحتلال الاميركي تفعيل اعتداءاتها او تفعيل قوات وجيش الاحتلال الاسرائيلي ضد مصالح دول المنطقة ومنها سوريا ولبنان.

وبالفعل فقد تزامنت تحركات قوات الاحتلال الاميركي العبثية الاخيرة على الحدود السورية العراقية مع تصعيد مفتعل لأذرع الارهاب في سوريا والعراق، وذلك ما ألمح اليه سيد المقاومة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليلة أمس الاثنين، في انه يبدو أن هناك قرارا اميركيا بعودة جماعات "داعش" الارهابية الى الواجهة والعمل في مختلف الساحات.

بعض وُجهات النظر ذهبت تفسيرها للتحرك الاميركي المريب ولسبب عزل البلدين (سوريا والعراق) هو التهيئة لعدوان اسرائيلي جديد على لبنان، والتهيئة لعدوان كيميائي جديد في داخل سوريا تقوم به الجماعات المسلحة التابعة لاميركا في هذا البلد لاتهام الحكومة السورية بما يدينها دوليا.

وقد استبق السيد نصر الله الاحداث بتحذير مباشر يستبطن تهديدا رادعا للمحتلين الصهاينة ليلة امس بالاشارة الى امتلاك المقاومة الاسلامية في لبنان سلاحا بقوة السلاح النووي قد يؤدي الى فناء هذه الغدة السرطانية قائلا بالحرف: "نملك سلاحا بقوة النووي وقريبا لن يبقى شيء اسمه إسرائيل".

الشراكة الاستراتيجية غطاء سياسي لبقاء قوات الاحتلال الأميركي في العراق

ان ما تسمى بـ"الشراكة الاستراتيجية" بين "واشنطن وبغداد" ما هي إلّا غطاء سياسي لبقاء قوات الاحتلال الأميركي في العراق لما يمثله هذا البلد من "قلب الاستراتيجية الاميركية" في عموم منطقة الشرق الاوسط، مستعينة في بقائها في العراق على مزاعم تواصل عمليات تدريب القوات العراقية ودعمها وتأهيلها، وفق الاتفاق الموقع بين واشنطن وبغداد، والعمل على سد الثغرات اللوجستية والاستخباراتية.

والواقع انه بالرغم مما يشاع من اكتساب القوات العراقية لخبرات قتالية اضافة للمهام التعبوية اللوجستية مع وجود قوات تدريب اميركية، الا ان المتتبع يلاحظ وجود ثغرات ملحوظة في الدفاع الجوي وفي عموم الاختصاصات العسكرية المهمة ما يشير الى تعمد ابقاء معانات التسليح العراقي وتعمد التقصير الاميركي في هذه الجوانب الحساسة حتى يومنا، رغم ضخامة حجم القوات العراقية المسلحة وامكانياتها الذاتية.

لماذا العراق قلب الاستراتيجية الاميركية بالمنطقة؟

اعطت الولايات المتحدة الاميركية أهمية قصوى لموضوع حماية المصالح الاميركية في العراق الموكل للحكومة العراقية ضمن اتفاق ما يسمى بـ"الحوار الاستراتيجي" الذي عقد في تموز (يوليو) 2021، والذي تم التأكيد من خلاله على حماية القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي والمستشارين العسكريين والقوافل العسكرية التابعة لهم من قبل الحكومة العراقية، ما يعتبر ذريعة لابقاء قوات الاحتلال في هذا البلد كنقطة صد ودفاع اولى عن كيان الاحتلال الاسرائيلي بوجه اي تداعيات محتملة او افتراضية واسعة تهدد بقاء الغدة السرطانية في فلسطين المحتلة.

ومن هنا يمكن اعتبار المهمة الرئيسة الاولى للتواجد الاميركي في العراق وسوريا وعموم المنطقة هو حماية ظاهرية للمصالح الاميركية في العراق وعموم المنطقة والتي تستبطن حماية الوجود الاسرائيلي المغتصب الفاقد لاي شرعية اقليمية ودولية لارض فلسطين المحتلة.

ومن هنا ايضا، فان التحرك الاميركي على الحدود العراقية السورية يعتبر تحركا استباقيا لعزل اي تداعيات محتملة قد تسببها اعتداءات اسرائيلية جديدة على لبنان تصاحبها نخوة عراقية غير متوقعة لحماية رجال المقاومة في لبنان وسوريا.

السيد ابو ايمان

الثلاثاء 15 08 2023