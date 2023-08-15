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موسكو تحذر جمهورية مولدوفا بعواقب طردها لــدبلوماسيين روس

موسكو تحذر جمهورية مولدوفا بعواقب طردها لــدبلوماسيين روس
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الخارجية الروسية أن طرد مولدوفا لبعض الدبلوماسيين الروس مع أفراد عائلاتهم ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين.

العالم - اوروبا

وقالت الخارجية الروسية -في بيان لها، مساء الإثنين، إن :"هذه الخطوة غير الودية لكيشيناو ستكون لها عواقب على العلاقات الروسية المولدوفية بلا شك، وهي ستنعكس قبل كل شيء على سكان البلدين الذين ستتقلص إمكانياتهم في ما يخص الحصول على المساعدة القنصلية السريعة والحفاظ على العلاقات التجارية والثقافية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موظفي السفارة لن يتمكنوا من تقديم الخدمات بحجمها السابق بعد تقليص عدد الكوادر.

وأضافت أن القيود ستطال كذلك عمل الممثلية التجارية الروسية في كيشيناو والمركز الروسي للعلوم والثقافة.

وتابعت الخارجية الروسية أن "مسؤولية ذلك تقع على عاتق القيادة المولدوفية بالكامل، والتي اتخذت في إطار حملتها الواسعة المضادة لروسيا قرارا غير مبرر بتقليص عدد الموظفين في البعثات الروسية في مولدوفا".

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